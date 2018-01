Fuori strada sulla Sp36: muore una donna di 48 anni

(immagine di repertorio)

Tragico incidente stradale oggi pomeriggio, poco prima delle 16.30, sulla Sp36 a Travedona Monate, per un incidente stradale che ha coinvolto un sola vettura.

Una donna di 48 anni che stava viaggiando in direzione di Cassinetta di Biandronno a bordo della sua auto è uscita di strada ed è andata a sbattere violentemente contro il guard-rail, in un tratto dove la protezione in lamiera si interrompe.

Nello schianto la donna è rimasta ferita in modo gravissimo, sembra – secondo le prime informazioni – proprio dalla lamiera del guard-rail, ed è morta poco dopo.

Sul posto i Carabinieri di Ternate, i Vigili del Fuoco di Varese e il 118 con un’ambulanza e un’auto medica. Difficile l’intervento dei soccorritori che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare il corpo della sfortunata donna dalle lamiere.

La provinciale è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione della salma e il ripristino della sede stradale.