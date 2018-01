Strade al buio, si cerca una soluzione

I lampioni della città di Varese sembrano essersi dati un appuntamento: negli ultimi giorni ampi tratti della città si sono ritrovati al buio, e i lettori di Varesenews ci hanno segnalato quella che sembra una vera e propria “mappa delle strade al buio”.

Le lamentele arrivano da quasi tutti quartieri: da viale Belforte come da via saggi, da Nino Bixio a Giubiano a via mulini Grassi: tra le vie al buio si registrano via Mulini Grassi, via Oriani e via Astico, Via Pirandello, via Borghi dall’Esselunga di Masnago alla LIDL, l’ultimo tratto di via Saffi (dai carabinieri alla Galileo Galilei), via Micca, via Nino Bixio dalla scuola Parini al semaforo di largo Flaiano, via Guercino, via Marzorati e viale Belforte.

La soluzione non sembra, tra l’altro, troppo a portata di mano. «Abbiamo ricevuto anche noi molte segnalazioni – spiegano dal Comune – E purtroppo la soluzione, quando si ritrovano al buio intere vie o intere parti di via, non è quella di sostituire qualche lampadina. Stiamo cercando di farlo dove si può e dove è urgentissimo, ma purtroppo qui è necessario un lavoro più di sistema: si tratta infatti di vecchi impianti, che hanno bisogno innanzitutto di essere sostituiti, con una spesa consistente. E in questo senso stiamo procedendo».

L’amministrazione ha annunciato inoltre una conferenza stampa nei prossimi giorni: lo scopo è spiegare più nel dettaglio il perché si è giunti a questa situazione e quali sono, nei particolari, i piani del Comune.