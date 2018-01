Streaming, esultano i 5Stelle: “Siamo la vera guida per il Luinese”

Dopo la notizia dell’attivazione delle riprese in streaming del consiglio comunale di Luino, esultano i Cinque Stelle, che con una nota manifestano tutta la soddisfazione per la scelta dell’amministrazione, rivendicando inoltre di essere la “guida (politica ndr) per il Luinese”, rivendicando la paternità su alcuni punti che riguardano l’agenda politica del territorio (ac).

“Impossibile nascondere il nostro entusiasmo per aver aperto le porte del consiglio comunale ai Luinesi. La perseveranza e la concretezza nell’azione sociale del movimento sta costringendo le istituzioni e la vecchia politica ad ogni livello, ad un arduo inseguimento su molteplici tematiche – dicono gli attivisti – .

Non solo quelle legate alla trasparenza come lo Streaming ma anche all’ambiente, alla sicurezza, sanità ecc.

Dopo la proposta di mozione depositata da noi attivisti nel 2016, la recente “minaccia” tramite un comunicato stampa di provvedere noi stessi alla trasmissione del consiglio comunale, è stata la leva per far muovere quel macigno davanti alla porta del comune!”.

“Credo sia evidente che il nostro gruppo si sia affermato di diritto come la vera guida per il luinese.

Abbiamo anticipato è indicato temi di grande importanza per il nostro territorio spesso considerati grossolanamente dall’amministrazione.

Vorremmo citare il primis AlpTransit, il No Slot, l’attenzione verso l’ospedale di Luino e i presidi sanitari, l’educazione civica, la salvaguardia e valorizzazione del nostro lago, la scuola, l’eliminazione delle barriere architettoniche…

Ad oggi stiamo monitorando sotto vari aspetti l’efficienza del funzionamento del depuratore e rete fognaria di Luino.

Per essere più efficaci nella cura del territorio è sempre più necessaria la partecipazione dei cittadini. Ogni uno di noi può dare un apporto importante in base alle proprie esperienze non esitiamo quindi ad invitare gli stessi a farsi avanti e collaborare per la crescita del nostro territorio”.

Attivisti Luino 5 Stelle