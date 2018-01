Studiare a Pechino con la Pallacanestro Varese nel cuore

Martina Zuliani (Martina è quella a destra nella foto con l’amica Silvia) ha 21 anni, ne compirà 22 tra pochi giorni, è nata e cresciuta a Varese ma da qualche tempo gli studi l’hanno portata a vivere altrove.

Prima a Venezia e poi, il che ha comportato un cambio di vita radicale, a 10 ore e mezza di aereo di distanza: a Pechino, in Cina.

È partita ad agosto dello scorso anno e ci rimarrà per due anni ospite della Capital Normal University dove studia lingue orientali: “ho vissuto gli ultimi due anni della mia vita nella spettacolare Venezia – racconta Martina -, e qui ho imparato ad innamorarmi di una di una di quelle lingue un po’ ostiche ma clamorosamente affascinanti, la lingua cinese”.

Una bella avventura e una scelta di vita che Martina ha scelto di raccontare sotto lo pseudonimo “Zucchina” attraverso un blog dove raccoglie e racconta la sua esperienza e un sacco di curiosità molto divertenti sulla vita di una varesina in Cina.

Qui racconta tutto: dalla nostalgia per il Lago di Varese a quella per la pallacanestro (“mi sono ritrovata a mettere una sveglia alle 4 del mattino per seguire la prima partita dell’anno della Pallacanestro Varese, anche dall’altra parte del pianeta”); da come si fa la spesa al fatto che in Cina la carta igienica non ha il buco in mezzo e la data di scadenza indicata è in realtà quella di confezionamento dei prodotti.

Ci sono le storie di vita quotidiana ma anche i “reportage” sui viaggi e le scoperte fatti all’altro capo del mondo.

Uno dei racconti più divertenti, e nostalgici, è forse quello di come ha passato il giorno di Natale in Cina, sorretta solo dal “Kit di Sopravvivenza per un Natale da Fuorisede”. Proprio così perché a Pechino per lei il Natale coincideva con la settimana della sessione d’esami universitari. Il 25 è stato quindi giornata di lezioni e, fortunatamente, di videochiamate con le tavolate a pranzo dei parenti in Italia: “da questo Natale ho capito quanto mi manca l’Italia, cosa che non avrei mai pensato di ammettere”.

Per lei, e per molti di noi, la Cina è un mondo nuovo e tutto da scoprire. Martina ha promesso di scriverci un reportage ad hoc per i lettori di Varesenews e lo pubblicheremo appena sarà pronto.

In un recente articolo abbiamo scritto di come siano oltre 53mila i varesini che si sono trasferiti all’estero. Proprio come con Martina ci piacerebbe raccontare, per quanto possibile, chi siano, di cosa si occupano e dove si trovano là fuori nel mondo. Se vivete all’estero e vi piacerebbe mettervi in contatto con noi potete compilare questo modulo, vi contatteremo al più presto.