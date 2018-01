Dopo il successo della tombola nerazzurra, arriva quella dell\'oratorio Legnani

Dopo il sold out della tombolata nerazzurra, che il primo gennaio ha riempito il palazzetto sportivo Ugo Ronchi raccogliendo fondi per iniziative di solidarietà i saronnesi sono attesi, sabato 6 gennaio, all’immancabile e sempre ricchissima tombolata dell’oratorio parrocchiale di via Legnani.

L’appuntamento alle 14.30 alla consueta location parrocchiale, con ingresso da via Legnani 1.

“In palio – promettono gli organizzatori – ci saranno premi spettacolari per tutte e tre le tombole che verranno estratte; per ciascuna di queste saranno, nell’ordine, premiate una terzina, una quartina, tredici cinquine, una tombola e svariati tombolini di consolazione. L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato per sostenere le molteplici spese di gestione e di manutenzione degli ambienti oratoriani. Dagli organizzatori un invito a tutte le famiglie, ai nonni e a quanti vorranno essere presenti “ad essere puntuali” in modo da entrare subito nel vivo della manifestazione.

(foto della tombolata organizzata dall’Inter Club a Capodanno)