Sul palco del teatro di via Dante tornano i Corti teatrali

Sabato 20 gennaio alle ore 21.00 al Teatro di Via Dante la rassegna teatrale CastellanzaInTeatro 2017-2018, organizzata dall’Associazione Amici del Teatro e dello Sport, dalla compagnia teatrale Entrata di Sicurezza, dal Teatro della Corte e da UILT e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, propone un nuovo appuntamento con lo spettacolo Corti Teatrali, realizzato da UILT.

La UILT è stata fondata nel 1977 da uomini di teatro come Ruggero Jacobbi, Alessandro Brissoni, Aldo Nicolaj, Giorgio Prosperi e Mario Moretti e da direttori di importanti compagnie teatrali, fortemente motivati dalla crescente insofferenza verso una concezione dopolavoristica del “fare teatro”.

I Corti Teatrali tornano così a grande richiesta sul palcoscenico del Teatro di Via Dante grazie alla collaborazione con sei compagnie teatrali diverse, in rappresentanza di realtà territoriali diverse: Caravanede Vie, Teatro Daphne, Entrata di Sicurezza, Teatro della Corte, La Fabbrica del Cioccolato e Associazione Culturale Teatrale ONGUF.

Le sei compagnie di esibiranno mettendo in scena sei diversi lavori della durata massima di quindici minuti, lavori che consentiranno agli spettatori di assistere a diversi stili di recitazione e di impostazioni registiche, spaziando in una sola serata in diversi generi teatrali dalle commedie, al dramma al comico.

Ingresso € 10,00.

Prevendita presso la Biglietteria del Teatro di Via Dante o presso il Bar Pasticceria Fourteen di Via Vittorio Veneto 19 – Castellanza.

Per informazioni: Ufficio Cultura – tel. 0331526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it