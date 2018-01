Sul palco la storia della cantautrice Rosa Balistreri

La storia di Rosa Balistreri, la “cantatrice del Sud”, sarà in scena sabato 3 febbraio per il secondo appuntamento della stagione teatrale del Periferico. Povera e orgogliosa, varcò i confini in cerca di fortuna, cantò di liberazione e rivoluzione e il suo canto risuonò per tutta la Sicilia, come un urlo.

Ad interpretarla Tiziana Vaccaro, attrice catanese che vive da qualche anno a Milano e che interpreta un testo di cui è autrice, dedicato alla figura di spicco del folk siciliano degli anni ’70.

Quella che viene narrata è una vita difficile ed esemplare segnata da povertà e abusi e dalla caparbia volontà di riscatto, agita attraverso il canto, un canto che risuonava per tutta la Sicilia, come un urlo.

L’autrice e interprete dello spettacolo è entrata in contatto con le canzoni di Rosa fin da bambina, ma solo dopo aver lasciato la Sicilia ha sentito maturare l’interesse per questa figura, probabilmente come emblematica della terra di origine. La storia della cantautrice viene narrata con ritmo incalzante e con una passione e una tensione emotiva che non danno tregua in uno spettacolo sempre in divenire, capace di adattarsi agli spazi, teatrali e non, in cui viene rappresentato e al pubblico, cui viene sempre dedicato uno spazio di condivisione alla fine della rappresentazione. “Terra di rosa” è accompagnato dalle musiche di Andrea Balsamo e ha ricevuto numerosi riconoscimenti teatrali.

SITO DELLO SPETTACOLO http://terradirosa.it/

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) si trova in Via IV Novembre, 4.

Orario spettacoli: sabato ore 21.00.

Biglietti: 7- 5 euro.

Informazioni e prenotazioni: 3341185848 – 3386020892 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it

Prima di ogni rappresentazione, dalle ore 19:00, presso l’Angolo dei Sapori, sarà possibile degustare un buffet con prodotti tipici al prezzo di 5/10 euro.