Sulla Via Francigena per sostenere la Val Nerina

Una camminata sulla Via Francigena per sostenere l’iniziativa “Back To Campi”, ovvero l’idea di Roberto Sbriccoli, presidente della Pro Loco Campi di Norcia. Un progetto che ha l’obiettivo di realizzare un’area turistica per riportare opportunità di lavoro nei territori della Val Nerina.

L’evento è in programma per sabato 17 e domenica 18 marzo e si tratta di una camminata, in provincia di Lodi, che andrà a sostenere il progetto di riqualificazione delle aree colpite dal terremoto.

Tutti gli appassionati di camminata potranno quindi trovarsi sabato mattina (17 marzo), alla Stazione fs S.Cristina e Bissone (Lodi). La camminata avrà poi inizio alle 10 e 15, su un percorso sterrato, con tratti in asfalto, che prenderà il via da S.Cristina a Orio Litta, Piazza Dei Benedettini.

Terminata la camminata è possibile pernottare all’Ostello Orio Litta (costo a persona circa 10 euro, portare sacco a pelo. Per prenotazioni scrivere alla seguente e-mail: ornella.maurizio@gmail.com. Numero massimo posti letto 20 + possibilità di pernotto a terra con proprio materassino).

Informazioni generali: Pranzo al sacco, per la cena di fronte all’ostello c’è una pizzeria d’asporto. Come raggiungere la stazione fs di S.Cristina e Bissone: Treno da Milano Centrale (ore 8:25) S.Cristina (ore 9:40).

Domenica 18 la giornata inizia alle 9 e 30, dall’Ostello Orio Litta. Si procederà per un percorso di 8 km (sterrato/asfalto) con giro ad anello nelle campagne limitrofe. Nel pomeriggio, in programma, un incontro con Roberto Sbriccoli alle 15. Il presidente della Pro Loco Campi di Norcia farà una breve presentazione del progetto “Back to Campi”, con possibilità di raccolta fondi su base volontaria da parte dei partecipanti.



Tutte le informazioni, sul gruppo Facebook.