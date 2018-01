Il Ministero chiarisce: al supermercato si possono portare i sacchetti da casa

Chi non vuole pagare i sacchetti per frutta e verdura al supermercato, potrà portarli da casa. Ma attenzione: dovranno essere nuovi, perché riutilizzarli è vietato per legge (in vigore da tempo, non nuova). E se qualcuno non rispetta la legge? Toccherà al titolare dell’esercizio commerciale verificare che siano regolari.

Il ministero della Salute ha risposto con le parole del segretario generale del dicastero Giuseppe Ruocco: «No al riutilizzo dei sacchetti bio quando si acquistano frutta e verdura al supermercato, ma non siamo contrari all’impiego di buste monouso nuove che il cittadino può portare da casa».

«Il problema inizialmente non era sanitario, bensì ambientale – ha ricordato il segretario generale – poi il ministro dell’Ambiente ci ha chiesto un parere che verosimilmente sarà inserito in una circolare unica Ambiente-Salute. Dobbiamo allo stesso tempo assicurare il mantenimento dell’igiene e della sicurezza dei locali».

I consumatori potranno dunque portarsi i sacchetti da casa, «a patto che siano monouso e idonei per gli alimenti». Il titolare dell’esercizio commerciale, ha aggiunto Ruocco, «avrebbe ovviamente la facoltà di verificare l’idoneità dei sacchetti monouso introdotti». Una prospettiva non particolarmente credibile, ma da non escludere.

Insomma: fate i vostri conti, se pagare 1 o 2 centesimi per i sacchetti acquistati nel supermercato o se dotarsi di ampie scorte da portarsi da casa.