Surroga lampo del consigliere di Fi ma l\'Amministrazione \"salta\" il consiglio

Si è tenuto nella sala riunioni del primo piano del Municipio di Saronno l’ultima seduta lampo del consiglio comunale necessaria per la surroga del consigliere di Forza Italia Agostino De Marco. Si è trattata di una pura formalità comunque necessaria perchè, come prevede il regolamento, un consigliere comunale dimissionario deve essere sostituito dal primo di non eletti entro 10 giorni.

La maggioranza ha garantito il numero legale della seduta, durata un quarto d’ora, ma non è sfuggita l’assenza dell’intera maggioranza. L’elenco degli assenti, infatti, vede il sindaco Alessandro Fagioli, il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli e l’intera Giunta.

La seduta è stata presieduta dal consigliere anziano ossia il leghista Davide Borghi.

Dimesso De Marco al momento il consigliere di Forza Italia nell’assemblea cittadina è Fabio Paticella che ha annunciato l’intenzione di dimettersi lasciando il posto a Simona Papaluca.