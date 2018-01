«Chi avrebbe mai pensato che da una semplice fotografia pubblicata sul gruppo Facebook “Oggi nel Varesotto”, e dal gioco dei famosi mattoncini colorati della LEGO®, sarebbe nato un nuovo gruppo su Facebook così creativo, divertente e per tutte le età?» . Fotografia Costruttiva festeggia un anno in grande stile. E Alessio Varisco, lettore affezionato del nostro giornale, esulta con i suoi 2600 “amici” collezionisti .

Il suo gruppo, dedicato ai personaggi dei mattoncini Lego che diventano protagonisti di piccole storie fotografiche costruite con la tecnica Still-Life, in un anno ha organizzato 10 eventi, di cui 8 mostre fotografiche (con 48 Immagini formato 70x50cm) e 2 proiezioni al Cinema MIV.

Durante il 2017 il gruppo, nato il 1 Gennaio 2017, ha esposto a Lavena Ponte Tresa, Varese, Arsago Seprio, Milano, Busto Arsizio, Firenze e Torino.

Galleria fotografica Gli omini Lego alla scoperta del Varesotto 4 di 9

«Nella virtualità di Facebook, le attività su “Fotografia Costruttiva” rendono il gruppo reale e coinvolgente per tutte le età, dai bambini ai nonni – spiega Alessio Varisco- .

Sulla base del nostro programma settimanale si scrive di fotografia, si commentano le immagini, si pubblicano eventi di esposizioni di mattoncini LEGO® e si organizzano uscite fotografiche per ritrovarsi insieme, ovviamente ognuno con i propri mattoncini da fotografare

Numerose sono le richieste per portare la Mostra Fotografica del Gruppo per le città e chi desidera può iscriversi gratuitamente per visionare le oltre 6.000 fotografie postate».

Che dire? Tanti auguri “Fotografia Costruttiva” e felice 2018

