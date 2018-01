In tanti per l’ultimo saluto ad Arrigo e Giancarlo Barbieri

In tanti hanno voluto partecipare ai funerali di di Arrigo Barbieri – residente a Busto Arsizio – e del fratello Giancarlo, due dei quattro operai deceduti a seguito del tragico incidente in una cisterna in un’azienda Lamina di via Rho a Milano.

La cerimonia si è tenuta oggi, venerdì 26 gennaio alle 15, nella chiesa di San Giuseppe a Muggiò e ha visto una chiesa gremita; in tanti hanno voluto salutare per l’ultima volta i due fratelli.

Tra la folla anche tanti cittadini di Busto Arsizio che sono arrivati fino in provincia di Monza e Brianza per essere presenti. Tra questi anche l’assessore Miriam Arabini di Busto Arsizio e il Sindaco di Muggiò, Pietro Zanantoni che ha voluto ricordare la vita dei due fratelli, fin dall’infanzia.

I fratelli Barbieri erano cresciuti con la famiglia a Muggiò, nei dintorni di Monza, proprio nella parrocchia di San Giuseppe. Arrigo, 58 anni, si era poi trasferito per amore a Sant’Edoardo di Busto, mentre il fratello maggiore era rimasto nella cittadina brianzola.