In tanti per il rapper Nitro. Venerdì arriva Madman

Un pomeriggio movimentato per la Galleria Manzoni che ieri, lunedì 29 gennaio, ha accolto centinaia di fan. Per lo più giovanissimi, hanno sostato ore in attesa di poter incontrare il rapper Nitro, invitato in città dal negozio Varese Dischi. Il rapper Nitro, alias Nicola Albera, ha fatto tappa al negozio in occasione dell’uscita del suo nuovo disco “No comment” e durante il pomeriggio ha incontrato i fan e firmato autografi.

Il prossimo appuntamento a Varese Dischi è per il 2 febbraio quando arriverà in città Madman. Il rapper sarà in galleria Manzoni, dalle 15.

Foto dalla pagina facebook VareseDischi