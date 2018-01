Tecnico di Eolo bloccato a 1800 mt. Recuperato nella notte

Gabriele Peccenati di Busto Arsizio è rimasto bloccato a 1800 metri di altezza dove si trova la BTS dell’Alpe Colmine in Ossola che porta internet a Varzo, Trasquera e San Domenico, località ancora oggi coperte solo da EOLO.

Il tecnico bustocco lavora per EOLO, proprietaria dell’antenna, era salito lassù per un intervento di pulizia pannelli fotovoltaici dalla neve e rabbocco del generatore.

Nella mattinata di venerdì era stato portato in cima dall’elicottero. Subito dopo le condizioni meteo sono peggiorate e sulla zona è scesa una forte nebbia. Impossibile quindi far volare di nuovo il mezzo e sono così stati allertati i soccorsi.

Gabriele è rimasto bloccato sulla BTS per la forte neve presente in tutta la zona e sono dovuti salire a prenderlo con le pelli di foca due uomini della Guardia di finanza e tre del soccorso alpino. L’hanno raggiunto intorno alle 23.30 iniziando allora la discesa che a causa della tanta neve fresca richiederà almeno 2-3 ore di cammino.

Luca Spada, Ceo e presidente di Eolo è rimasto costantemente in contatto con Gabriele e i soccorsi. “Nove anni fa ero rimasto bloccato anche io su quel sito estremo quando ancora giravo per BTS. Io però ero riuscito a scendere alla sera con ultimo elicottero in extremis. Cosa non facciamo per portare Internet ovunque”.

Dalle foto si può vedere la spettacolarità del punto dove è installata la Bts che permette a tante persone di avere l’accesso a Internet grazie al servizio della società bustocca.