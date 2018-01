È tempo di “test d’ingresso” alla Liuc

Agrigento, Bari, Firenze, Vicenza, Cagliari. E poi Catania, Napoli, Savona, Trapani. Infine Castellanza.

La LIUC – Università Cattaneo si presenta in varie città d’Italia martedì 6 e mercoledì 7 febbraio 2018 con il test di ammissione, obbligatorio per gli studenti che conseguono un voto di maturità inferiore a 80/100 (per tutti gli altri l’ammissione è diretta).

Giovedì 8 febbraio, invece, alla LIUC, oltre al test, ci saranno anche le presentazioni dei percorsi di studio e seminari di grande attualità (per Economia, “Ma tu sei un consumatore o un consumATTORE? Il marketing del nuovo millennio” con la prof.ssa Carolina Guerini e per Ingegneria “Dalle consegne con i droni all’acquisto con i bitcoin. Ruolo e importanza dell’ingegnere gestionale nella società del futuro” con il prof. Fabrizio Dallari).

Per i futuri maturandi è, dunque, già tempo di scelte.

Due i percorsi offerti dalla LIUC, Università nata dalle imprese, vicina al mondo aziendale e delle professioni : Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale.

La formazione economica e manageriale prepara ad inserirsi con profitto negli scenari sempre più complessi con i quali devono confrontarsi imprese e professionisti. Oltre alle competenze tecniche, lo studente LIUC affina abilità relazionali e comportamentali che saranno indispensabili ad assumere un ruolo di leader in azienda.

Solida e concreta la preparazione offerta dal percorso di Ingegneria Gestionale, figura sempre più richiesta e già rispondente alle esigenze del mondo delle imprese. Tra le novità, la sperimentazione delle tecnologie di Industry 4.0 nell’i-FAB della LIUC, una fabbrica simulata che permette di comprendere i vantaggi legati all’applicazione delle nuove tecnologie e i prerequisiti necessari, tecnologici e di processo. Un approccio ai paradigmi dell’Industria 4.0 in forma esperienziale che dà la possibilità di sperimentare nuove soluzioni in un ambiente “protetto”, dove i problemi sono fonte di apprendimento, perché analizzati e risolti in modo strutturato, oltre che fonte di ispirazione.

Università Aperta e Test di ammissione a.a 2018/19

Giovedì 8 febbraio 2018

Programma

9.00 Registrazione partecipanti

Visita agli Info Point

Economia

Ingegneria

Borse di studio

Stage e placement

Scambi internazionali

Attività extra didattiche

Residenza universitaria

Certificazioni linguistiche

Skills&Behaviour

Consulenza per lo studio e la ricerca

Segreteria studenti

9.30 Presentazione dei Corsi di Laurea – aula C229

10.15 Seminari

Scuola di Economia, Prof.ssa Carolina Guerini

Ma tu sei un consumatore o un consumATTORE?

Il marketing del nuovo millennio.

Scuola di Ingegneria, Prof. Fabrizio Dallari

Dalle consegne con i droni all'acquisto con i bitcoin. Ruolo e importanza dell’ingegnere gestionale nella società del futuro.

12.00 Visita guidata al Campus LIUC

12.30 Pranzo presso l’area ristorazione LIUC offerto dall’Università

14.00 Registrazione dei partecipanti al

Test di ammissione a.a. 2018/2019

Iscrizioni on line www.liuc.it/test

14.30 Test di ammissione