Tetto in fiamme, paura in un palazzo

Serata di paura in un palazzo di Golasecca quando, intorno alle 19.30, il tetto dell’edificio ha preso fuoco. L’incendio ha riguardato un condominio di 4 piani in via Leonardo Da Vinci all’interno del quale abitano complessivamente 12 famiglie.

Per cause ancora in fase di accertamento 100 metri quadri del tetto sono stati interessati da un incendio. Sul posto sono quindi intervenuti in forze i vigili del fuoco: 23 uomini sono arrivati non solo dalla sede di Somma Lombardo ma anche da Busto/Gallarate, Varese e Laveno Mombello. Sette gli automezzi impiegati: tre autopompe, due autobotti, un’autoscala e un carro aria.

Gli operatori hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area, le fiamme hanno lesionato un appartamento posto all’ultimo piano dello stabile che è stato dichiarato inagibile. Le famiglie residenti sono state temporaneamente allontanate fino al termine delle operazioni.