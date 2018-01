Tifosi Pro Patria, solo 120 tagliandi per Lecco

Si potrebbe dire che è andata meglio alla Pro Patria che al Lecco. Sono 120 i biglietti che la Prefettura di Lecco ha concesso ai tifosi della Pro Patria in vista della gara di domenica 7 gennaio (ore 14.30) allo stadio “Rigamonti-Ceppi”. Per la gara di andata il numero di tagliandi concessi ai sostenitori lariani fu 100.

Oltretutto i biglietti per Lecco – Pro Patria saranno acquistabili solo fisicamente alla segreteria dello “Speroni”, essendo stata vietata la vendita online.

Questo il comunicato della società di via Ca’ Bianca:

Come da disposizione della prefettura di Lecco, si comunica che per la partita in programma domenica 7 Gennaio p.v., Lecco – Pro Patria, sono a disposizione n. 120 biglietti nominativi per il settore ospiti.

I biglietti si potranno ritirare esclusivamente presso la nostra sede, in quanto è stata vietata la vendita online.

La prevendita è aperta domani, Giovedì 4 Gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la segreteria dello stadio. È necessario presentarsi con la fotocopia di un documento di identità fronte-retro, che verrà trasmesso alla questura di Lecco, e €10, per il biglietto a prezzo unico.

I biglietti si potranno ritirare Sabato 6 Gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30.