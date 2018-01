Tiziano Barea (Univa) protagonista a RTL 102.5 con “Generazione di industria”

Il progetto Generazione d’industria è stato protagonista della trasmissione radiofonica “Il Post in Fabbrica” su RTL 102.5, con un’intervista a a Tiziano Barea, vicepresidente dell’Unione Industriali e amministratore delegato della BTSR International di Olgiate Olona.

“Il Post in Fabbrica” è una trasmissione radiofonica realizzata da RTL 102.5, in collaborazione con Unimpiego Confindustria, che ha l’obiettivo di informare i giovani ascoltatori sulle opportunità di formazione e di lavoro all’interno del sistema industriale italiano.