Torna la Candelora, domenica la benedizione delle gestanti

E’ tornato il momento della Candelora, è tornato il momento della benedizione delle gestanti. Una tradizione che a Varese si coniuga con il Santuario della Schiranetta, in via Ciro Menotti, nella castellanza di Casbeno a Varese: dove tra i resti del ciclo d’affreschi interni c’è una Madonna del latte che rappresentata la Vergine a seno scoperto, in procinto di allattare il figlio.

DOMENICA LA BENEDIZIONE DELLE GESTANTI

Il programma religioso prevede per venerdì 2 alle 14.45 la processione: che partirà dal numero 33 di via Ciro Menotti, con benedizione delle candele e dei “mentoni”. A seguire Santa messa solenne in santuario presieduta dal Prevosto, monsignor Luigi Panighetti.

Domenica 4 alle 11 Santa messa nel piccolo santuario della Schirannetta, presieduta da Don Giovanni Buga. Alle 14.30 invece preghiera Mariana, con l’atteso rito della benedizione delle gestanti e bacio della reliquia.

Accanto al programma religioso però, c’è anche la festa: che inizia sabato 3 alle 21 con un concerto di musica polifonica in chiesa parrocchiale con il coro giovanile femminile Enjoy e Revoice.

Domenica 4 a partire dalle 10 nelle vie attorno al santuario bancarelle di prodotti tipici locali ed esposizione del gruppo pittori di Casbeno “La Smagia”, e alle 12 apertura del banco gastronomico con piatti anche da asporto.

Alle 14.45 per i più piccoli intrattenimento e animazione a cura dell’associazione amici dell’Asilo Divina Provvidenza, per i giovani la Bandella di Barasso, e per tutti musiche tradizionali con il gruppo folk “I Tencitt” di Cunardo.

Il ricavato della Festa sarà devoluto a favore della Scuola Materna Divina Provvidenza e per eventuali opere di manutenzione all’interno del Santuario.