Torna la Gioeubia scorretta di Comunità Giovanile

Il 25 gennaio torna, come ogni anno, il rogo della Gioeubia. Come sempre è Comunità Giovanile la prima ad annunciare l’appuntamento con una serata speciale da vivere nella sede di vicolo Carpi.

Come ogni anno, Comunità Giovanile organizzerà una Gioeubia particolare e politicamente poco corretta. Appuntamento giovedì 25 gennaio, dalle ore 20, in vicolo Carpi 5, per scoprirla.

Programma della serata:

– cena, a base di antipasti misti a buffet, il tradizionale risotu cunt’ a luganiga (alternativa vegetariana su richiesta), dolce, acqua e vino.

– falò della nostra magnifica (e segretissima) creazione.

Contributo cena: Euro 10 per i tesserati ACSI, Euro 15 per i non tesserati ACSI.

Per info e prenotazioni: 3493163281 (Lorenzo) e sulla pagina Facebook.