Torna la Gioeubia!

Torna anche quest’anno il tradizionale “Rogo della Giubbiana”, la Gioeubia gallaratese, in programma giovedì 25 gennaio, dalle 20, all’oratorio di Arnate, in via XXII marzo.

Come sempre in prima fila la benemerita Pro Loco, che proporrà salamini alla griglia, vin brulè, patatine e ovviamente il gran risotto con la luganiga cucinato nella maxi pentola del Guinness dei primati 1998 (che quest’anno compie vent’anni!).

Saranno invece i volontari di Arnate ad allestire il fantoccio della strega, come ogni anno infatti la costruzione viene affidata a un gruppo del rione.

In caso di maltempo si recupera sabato 27 gennaio 2018, alle 20.00