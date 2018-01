Torna la neve sopra i 500 metri

Ancora fiocchi sulle Alpi e forse a quote più basse in questa terza settimana di gennaio per la gioia di chi andrà a sciare, ma anche per ciò che può rappresentare per l’ambiente e l’apporto idrico dei mesi a venire.

“La pressione atmosferica diminuisce per l’avvicinarsi di una bassa pressione alla barriera alpina – si legge nella situazione fotografata dal Centro Geofisico Prealpino – . Masse d’aria umida raggiungono la regione padano alpina. Non sono attese precipitazioni importanti. Più freddo con temperature in diminuzione”.

LE PREVISIONI – “Oggi, lunedì 15 foschia e banchi di nebbia all’alba. In giornata nubi basse sulla pianura e nuvolosità irregolare altrove con qualche schiarita. In serata coperto ovunque con possibili pioviggini a Ovest.

Domani, martedì 16 molto nuvoloso o coperto nella notte e al mattino con nevicate oltre 500m e pioviggini a quote inferiori. Asciutto con ampie schiarite in giornata. Ancora nuvoloso fino a sera su Valtellina e Garda.

Mercoledì molto nuvoloso in montagna con neve portata dal vento. Altrove passaggi nuvolosi a tratti estesi. Asciutto o pioviggini su Valtellina e Garda. Neve oltre 700m”.

TENDENZA – “Giovedì 18 gennaio: generalmente ben soleggiato fino a sera. Asciutto. Temperature senza variazioni.

Venerdì 19 gennaio: soleggiato con passaggi nuvolosi estesi. Asciutto o nevicate sulle Alpi in serata”.