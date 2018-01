Torna a riunirsi il Consiglio regionale

Il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo ha convocato per martedì 9 (dalle 10 alle 20) e mercoledì 10 gennaio (dalle 10 alle 13) due sedute di Consiglio regionale con un unico ordine del giorno che prevede question time, interpellanze e il progetto di legge per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all’occupazione.

L’Aula discuterà anche delle disposizioni in materia di farmaci cannabinoidi e dell’istituzione del Registro regionale delle dichiarazioni anticipate di Trattamento (testamento biologico): sui due progetti di legge l’Aula si dovrà pronunciare sulla proposta di non passaggio all’esame degli articoli dei provvedimenti.