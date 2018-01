Tornano in piazza le primule che fanno nascere i bambini

Si è svolta stamane, martedì, nella sede del Centro di Aiuto alla Vita di Via Pozzi, la presentazione del Primula Day – in occasione della 40a Giornata per la Vita che ha per tema “Il Vangelo della Vita, Gioia per il mondo”.

In questa occasione 9.000 primule saranno offerte davanti alle Chiese di Busto Arsizio e Valle Olona a fronte di un contributo per sostenere l’attività del Cav bustocco che in 29 anni ha aiutato a far nascere 1.119 bambini.

Gli organizzatori con il Presidente Antonio Pellegatta hanno poi snocciolato “i numeri” dell’attività 2017 del Cav: 65 bambini aiutati a nascere, 183 donne assistite, offerti 4 progetti Gemma (adozioni a distanza) a future mamme in Italia.

Sono stati ricordati anche i principali appuntamenti in preparazione a questa giornata. Si comincia con venerdì 2 febbraio con la veglia per la Vita che avrò luogo nella chiesa di San Michele alle ore 21. Punto forte della serata sarà la testimonianza della Psicologa Valeria Dell’Antonio, collaboratrice di “Fede e terapia” e dell’Associazione “La Vigna di Rachele”.

Domenica 4 alle ore 11.30, nella Basilica di San Giovanni Battista, ricordo di Anna e Giovanni Rimoldi ai quali sarà dedicato il nostro centro di aiuto alla Vita.

Domenica 11 febbraio, infine, alle ore 14,45 nella Cappella dell’Annunciazione dell’Ospedale cittadino, ingresso da via Arnaldo Brescia, le Ostetriche festeggiano la Vita con una Messa in ricordo di Carolina Castiglioni Pigni, primo riconoscimento “Premio una vita per la Vita” del ns. Cav nel 2002, che in oltre 50 anni di attività ha fatto nascere più di 5.000 bambini, tra cui Wladimiro Panizza, famoso ciclista Campione italiano.