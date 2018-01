A Tortona in pullman per tifare Varese

È già pronto il programma del Club Passione Biancorossa che seguirà il Varese nella trasferta di Tortona (città del Derthona), domenica 4 febbraio (si gioca dalle 14,30).

Il pullman del club partirà poco dopo le ore 12 dal piazzale del “Franco Ossola”; il costo del viaggio è fissato in 20 euro per i soci e 25 per i non soci. I biglietti per assistere all’incontro di calcio potranno essere acquistati direttamente allo stadio del Derthona.

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre venerdì 2 febbraio chiamando uno dei numeri telefonici dedicati: 348-3584201 (Isacco) e 338-2584390 (Antonella). Eventuali informazioni possono essere richiesti agli stessi recapiti.