Il tour dell’inclusione di Silvio Aimetti fa tappa a Morazzone

Il Tour dell’inclusione di Silvio Aimetti, sindaco di Comerio, fa tappa a Morazzone mercoledì 10 gennaio, in sala Mazzucchelli, via XXVI Agosto alle 20.45.

Si parlerà di sociale, accoglienza e povertà: insieme a Silvio Aimetti ci saranno: don Luigi Milani, viceparroco di Gazzada Schianno e Lozza; Simone Foti, Presidente Comitato Croce Rossa del Medio Verbano; Roberta Bettoni, della Cooperativa Lotta contro l’emarginazione; Laura Cavalotti, già Sindaca di Tradate.

La serata, aperta a tutti.

Il progetto di Silvio Aimetti (Sindaco di Comerio) iniziato qualche mese fa è entrato in una nuova fase.

Il percorso di dialogo col territorio intrapreso per aprire la politica alle energie migliori della società. “Il viaggio dell’inclusione” è diventato ora un libro.

Diciotto confronti con rappresentanti dei mondi del sociale, dell’impresa, dello sport, del volontariato, della scuola, del lavoro, della sanità, della pubblica amministrazione, della Chiesa e dei giovani. Sono alcuni esempi, certo non esaustivi per fortuna di quanto il Varesotto offre in termini di esperienze e competenze.

Il volume racchiude idee, progetti concreti, spunti di riflessione per migliorare i luoghi in cui i cittadini vivono e trovare risposte ai problemi. Con un filo rosso comune: la volontà di ampliare reti, di creare relazioni, di includere. Un obiettivo essenziale per chi concepisce la politica come servizio.