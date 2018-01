Tramutato in arresto il fermo dei tre carrozzieri che truffavano le assicurazioni

Le tre persone fermate martedì scorso con l’accusa di aver messo in atto un sistema per truffare le compagnie assicurative tramite la loro attività di carrozzieri, sono state arrestate.

L’arresto è stato confermato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.

La prosecuzione dell’inchiesta ha fatto emergere ulteriori elementi a carico dei tre, i due titolari di una carrozzeria del Mendrisiotto, di 58 e 55 anni, entrambi cittadini svizzeri, e il loro capofficina, un 41enne italiano.

Tutti e tre dovranno rispondere, con diversi gradi di responsabilità, per i reati di truffa per mestiere subordinatamente truffa e di falsità in documenti. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti.