Trappola per gli “zozzoni”, denunciato chi abbandonava i rifiuti

Hanno abbandonato rifiuti vicino al cimitero, convinti che nessuno si preoccupasse della cosa. Ma il Comune aveva piazzato le telecamere mobili e ha potuto acquisire elementi solidi per punire i colpevoli.

L’identificazione degli “zozzoni” è stata possibile grazie alle telecamere fisse e mobili installate sul territorio e a precedenti sospetti sui possibili colpevoli.

«Abbiamo identificato la zona adiacente al cimitero come particolarmente esposta a questo odioso fenomeno» spiega il sindaco Paolo Mazzucchelli. «Appena prima di Natale abbiamo piazzato le telecamere mobili, perché si sapeva che l’abbandono di rifiuti sarebbe aumentato proprio durante il periodo delle feste».

La “trappola” ha funzionato: nei giorni intorno a Natale si sono ripetuti una serie di episodi di abbandono di imballaggi e altro materiale. «Abbiamo lasciato agire in modo indisturbato per alcuni giorni e abbiamo potuto documentare più episodi».

Proprio la presenza dei rifiuti nei dintorni del cimitero aveva suscitato qualche polemica social a Cairate: non si trattava di disattenzione, ma – appunto – del metodo usato per cogliere in castagna gli zozzoni. «La Polizia Locale – spiega il sindaco – ha lavorato anche a Santo Stefano per identificare le persone, attività complessa anche perché usavano un’auto a noleggio».

Alla fine sono state identificate tre persone e una – presente a tutti gli episodi – è stata denunciata, avendo più elementi di prova da portare.

Altre denunce potrebbero arrivare per l’abbandono di rifiuti edili, tra cui lastre di amianto: in questo caso il materiale è stato delimitato dai nastri della Polizia Locale e costituisce elemento per l’indagine.

Il messaggio, in ogni caso, è che le istituzioni sono attente e che iniziano ad esserci anche strumenti e modalità operative specifici per contrastare il fenomeno. Che oggi ha comunque costi significativi: «In media facciamo tre recuperi a settimana, che comportano costi di smaltimento e perosnale per l’intervento».