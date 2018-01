Trasparenza, Milano pronta per l’European open government leaders forum

Prende il via da Milano la seconda edizione della settimana dell’Amministrazione aperta, promossa dal Dipartimento della Funzione pubblica. Da lunedì 5 a domenica 11 febbraio su tutto il territorio italiano saranno promossi seminari, hackathon, dibattiti, webinar ed eventi pubblici per promuovere la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell’accountability sia nelle amministrazioni pubbliche che nella società.

A sancire l’inizio dei lavori l’European Open Government Leaders’ Forum, previsto il 5 febbraio nello spazio Base di via Bergognone, 34: un’occasione per riunire attorno a un tavolo responsabili politici, funzionari pubblici di alto livello, esperti rappresentanti delle organizzazioni della società civile di tutta Europa per discutere il ruolo della partecipazione civica per migliorare l’elaborazione delle politiche e migliorare i sistemi di governance pubblica.

Milano è stata scelta come sede del meeting grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale – formalizzato attraverso una delibera approvata nel marzo 2017 dalla Giunta comunale – che sancisce le linee di indirizzo in materia di Open Government e promozione della partecipazione e prevede anche la realizzazione degli obiettivi del terzo Piano di Azione Nazionale per l’attuazione dell’Open Government Partnership, l’iniziativa internazionale che mira a ottenere impegni concreti dalle Pubbliche Amministrazioni per la promozione della trasparenza, il sostegno alla partecipazione e all’attivismo civico.

EUROPEAN OPEN GOVERNMENT LEADERS’ FORUM – IL PROGRAMMA

Il Forum si aprirà alle 9.45 con i saluti istituzionali, per proseguire con un dibattito per comprendere meglio come la partecipazione possa effettivamente promuovere l’innovazione, migliorare i servizi pubblici e rinnovare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni pubbliche. Durante la mattinata si terranno tre sessioni tematiche introdotte da brevi presentazioni utili a facilitare l’interazione tra i partecipanti e aiutare a definire delle proposte strutturate che ispirino impegni politici in Europa. Saranno presenti, tra gli altri, Ardalan Shekarabi, ministro della Pubblica Amministrazione della Svezia, Roxana Banica, segretario generale del Governo della Romania e Tiago Antunes, segretario di Stato del Portogallo e Klaus Vitt, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno in Germania, Mounir Mahjoubi, segretario di Stato agli Affari digitali in Francia e Jari Partanen, segretario di Stato del Governo finlandese.

L’evento sarà trasmesso in streaming.

Dalle 13.30 alle 15 è prevista l’esposizione “The European Atelier”. L’idea dell’Atelier nasce dall’associazione di Milano al concetto di “moda” inteso come uno o più comportamenti collettivi mutevoli nel tempo. Partendo da questa idea, come gli stilisti, anche le pubbliche amministrazioni devono saper disegnare e cucire modelli di amministrazione sempre più innovativi e trasparenti in grado di anticipare e guidare i fenomeni e le esigenze sociali. Come in un vero e proprio atelier, i Paesi partecipanti al Forum avranno la possibilità di esporre il proprio progetto (sia esso una buona pratica, un processo o un servizio), rappresentativo di una delle collezioni (ambiti d’azione/aree tematiche) che si individueranno per la giornata. Una passerella che attraverserà l’intera Europa e darà ai partecipanti la possibilità di informarsi sulle migliori esperienze dei Paesi europei partecipanti.

La sessione pomeridiana (15 – 16.30), aperta al pubblico previa registrazione, sarà focalizzata sul tema della partecipazione come strumento per favorire e aumentare la comunicazione e la partecipazione tra soggetti pubblici e soggetti privati. Le migliori pratiche e soluzioni a livello europeo saranno presentate durante l’incontro al quale parteciperanno delegati e Ministri dei 28 Paesi UE, rappresentanti delle PA italiane e europee di livello locale, di aziende pubbliche e private, rappresentanti della società civile, esperti e altri stakeholder di settore. I proponenti delle buone pratiche presenteranno la loro proposta e proveranno a sintetizzare gli elementi salienti della loro esperienza mettendone in risalto gli elementi innovativi, le esigenze a cui hanno dato risposta e l’impatto generato.

Il programma completo è disponibile al link http://open.gov.it/saa/european-open-government-leaders-forum/