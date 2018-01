Tre appuntamenti cittadini per il Giorno della Memoria

Tre giorni di appuntamenti, per celebrare il Giorno della Memoria. È l’impegno assunto dall’Anpi cittadina, per tramandare il ricordo delle vittime e delle sofferenze subìte – per mano dei nazifascisti – dal popolo ebraico, dagli oppositori politici, dalle minoranze perseguitate, dai militari italiani deportati e che si rifiutarono di giurare alla Repubblica Sociale.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 26 gennaio, con lo spettacolo teatrale “Il tema di sara”, al Teatro delle Arti con inizio alle ore 10.00; con la regia e il testo di Loredana Raneli, con la partecipazione del Dance Club Studio di Busto, del gruppo danzante del Melo e di My Music di Cassano.

Sabato 27 gennaio, nel giorno della ricorrenza della Giornata della Memoria, l’Anpi proporrà un concerto della 7grani band, nell’aula conferenze dell’istituto Falcone, con inizio alle ore 11.00. Alle 21 invece è previsto lo spettacolo teatrale “Ombre di tormentosa memoria”, al Teatro del popolo, alle ore 21.00, organizzato dalla professoressa Rosy Gallace in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Domenica 28 gennaio infine l’Anpi organizza la celebrazione ufficiale del giorno della memoria al Cimitero maggiore di Gallarate, in via Milano, alle 11.00. Nel ricordo dei Caduti tra i partigiani, dei militari deportati, delle due vittime civili della Shoah, Lotte Froelich Mazzucchelli e Clara Pirani Cardosi.