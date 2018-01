Tre appuntementi per il carnevale sestese

Il carnevale sestese parte domenica 11 febbraio con il ritrovo all’abbazia alle 13.30 per la partenza della sfilata.

L’appuntamento è organizzato dalla comunità pastorale di Sant’Agostino con il patrocinio del Comune di Sesto Calende. La sfilata arriverà davanti al comune alle 14 per la consegna delle chiavi a Carlin e Marietta per poi fare ritorno in abbazia alle 16 con chiacchiere e caramelle per tutti (in caso di maltempo tutto rinviato a sabato 17 febbraio.

Giovedì 15 febbraio ci saranno invece i classici festeggiamenti del giovedì grasso alla Marna con “Doctor Beat” alle 22. Sempre alla Marna è prevista invece il “Carnevale dei bambini” sabato 17 febbraio alle ore 15 organizzato dal circolo sestese.