Treni, la circolazione in tempo reale

Ecco alcune informazioni utili per i pendolari varesini. Per consultare la “circolazione in tempo reale” è possibile consultare l’apposita pagina di Trenord.

TREVIGLIO-MILANO-VARESE

Il treno 23015 (VARESE 07:13 – TREVIGLIO 09:20) oggi partirà dalla stazione di GALLARATE alle ore 07:39.

I viaggiatori da VARESE possono prendere il treno 23017 (VARESE 07:43 – TREVIGLIO 09:50).