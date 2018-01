I treni in ritardo questa mattina (mercoledì).

Il treno 23004 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:30 – VARESE 07:47) è partito con 35 minuti di ritardo per un problema che si è verificato durante la preparazione del treno.

A causa dell’indisponibilità di parte dei binari tra Treviglio e Milano, in seguito all’incidente avvenuto lo scorso 25 gennaio a Pioltello, la circolazione subisce rallentamenti fino a 30 minuti e riduzioni del servizio. Per conoscere le modifiche alla circolazione previste per oggi clicca qui

Il treno 1011 (MILANO CADORNA 06:09 – LAVENO MOMBELLO FN 07:53) viaggia con 15 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Il treno 25225 (RHO 07:43 – CHIASSO 09:14) oggi partirà dalla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI alle ore 08:09, a causa di un atto vandalico da parte di ignoti, per il quale si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito. I clienti da RHO a MILANO PORTA GARIBALDI possono prendere i treni suburbani delle linee S5 e S6.