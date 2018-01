Treno e battello gratis: sabato 20 gennaio festa per la ferrovia ritrovata

Porto Ceresio in festa per la riapertura del servizio ferroviario Porto Ceresio-Varese-Milano, sospeso da quasi nove anni e finalmente riattivato domenica scorsa.

Galleria fotografica Porto Ceresio : la nuova stazione - foto di Luca Leone 4 di 12

(Foto di Luca Leone)

Sabato 20 gennaio, l’Amministrazione comunale invita tutti ad una giornata alla scoperta del paese e del lago, con viaggio in treno e gita sul battello gratuiti.

Alle 12, in Sala Luraschi, ci sarà un momento ufficiale con sindaco, amministratori e cittadini per inaugurare la nuova stazione e la ferrovia ritrovata.

Quattro gli orari di imbarco per la gita sul Ceresio, che è stata organizzata in collaborazione con la Società di navigazione lago di Lugano: si potrà salire a bordo alle 11, alle 13, alle 14 e alle 15. Imbarco dal pontile proprio di fronte alla stazione.

Ma le occasioni di sabato 20 gennaio non finiscono qui: si potrà visitare, sempre con ingresso gratuito, il bel museo etngrafico Appiani Lopez, con le sue raccolte di antichi attrezzi da lavoro, oggetti per la casa, abiti della tradizione e tantissime curiosità, allestito in un suggestivo edificio del centro storico.

Infine, nella sala d’attesa della stazione sarà allestita una mostra di trenini elettrici in movimento.