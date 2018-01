In treno da Luino al carnevale di Bellinzona

L’associazioneVerbano Express organizza una gita speciale per grandi e bambini in occasione del carnevale: domenica 11 febbraio Con il “Rabadan Express” si potrà andare al Carnevale di Bellinzona partendo in maschera da Luino.

Sarà un treno d’altri tempi a vapore che viaggerà verso lo straordinario e famosissimo Carnevale. Protagonista la poderosa locomotiva a vapore BR 50 3673 con il treno storico dell’Associazione Verbano Express.

Il treno partirà da Luino alle 12.05 (fermerà anche a Maccagno 12.13) per fare ritorno a Luino alle 18.20 (partenza da Bellinziona alle 17.18).

Programma Rabadan 2018 Ore 13,30 inizio Corteo da p.za stazione.

Protagonisti della giornata numerosi carri allegorici, gruppi mascherati, le famose bande musicali, “Guggen”, centinaia di figuranti.

Biglietto Treno

Adulti: 20 € Ragazzi 6/12anni 10 € Bambini fino 5 anni gratuito

Associazione Verbano Express * P.zza G. Marconi 1 * 21016 LUINO VA

Tel. 348.5942829 (ore serali) * Fax: 02 700437082 * viaggi@verbanoexpress.it

Informazioni sul sito www.verbanoexpress.it