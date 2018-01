Trofeo Mimmo Fusco, Sab Volley in finale con Monza

(Foto Loris Marini)

Buona la prima per la SAB Volley Legnano alla Coppa Città di Roma-Trofeo “Mimmo Fusco”, il torneo amichevole in corso a Busto Arsizio e dedicato alla memoria del telecronista Rai prematuramente scomparso nel 2005.

Davanti alle telecamere di Rai Sport, la squadra di Andrea Pistola si è imposta con facilità sulla Pallavolo Don Colleoni di Trescore Balneario (serie B1) con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-14, 25-20).

Il coach giallonero ha schierato in avvio la formazione titolare, lasciando a riposo la sola Ogoms, e dando poi spazio nel corso della partita anche a Cecchetto, Cumino e Bartesaghi. Protagonista della vittoria Camilla Mingardi, autrice di 22 punti con il 55% in attacco e 5 ace; bene anche Alice Degradi e le due centrali Jaroslava Pencova e Melissa Martinelli, che hanno messo a segno rispettivamente 4 e 3 muri-punto.

Oggi, giovedì 4 dicembre alle 18 la SAB disputerà la finale per il primo posto. Di fronte SAB Volley Legnano e Saugella Team Monza. La squadra brianzola ha sconfitto in semifinale la Eurospin Ford Sara Pinerolo per 3-1 (22-25, 25-17, 25-22, 25-15). Alle 15.30 andrà in scena invece la finale per il terzo posto (al meglio dei tre set). I biglietti per i due match saranno in vendita alle casse del PalaYamamay al prezzo di 3 euro.

La finale di oggi sarà anche un anticipo di campionato, dato che il campionato di Serie A, per la prima giornata di ritorno, mette in calendario proprio

BIGLIETTI PER DOMENICA

Aperte le prevendite per la prima partita casalinga del 2018 tra SAB Volley Legnano e Saugella Team Monza, in programma domenica 7 gennaio alle 17. I biglietti sono acquistabili online su www.liveticket.it/sabvolley o nei punti vendita del circuito LiveTicket. Le biglietterie del PalaBorsani saranno aperte dalle 15.30 di domenica.

Questi i prezzi (esclusa prevendita):

– Curva verde: 5 € (ridotto a 3 € per ragazzi da 10 a 15 anni e over 65)

– Tribuna rossa non numerata: 15 € (ridotto 10 €)

– Tribuna Silver numerata: 20 € (ridotto 15 €)

– Tribuna Gold numerata: 25 € (ridotto 18 €)

La riduzione si applica anche agli studenti universitari (dietro presentazione del tesserino universitario), a militari e membri delle forze dell’ordine. I bambini fino a 10 anni non compiuti hanno diritto all’ingresso gratuito nel settore Curva verde e al biglietto ridotto negli altri settori.

Gli spettatori disabili hanno diritto a un biglietto omaggio nell’apposito settore riservato, fino a esaurimento posti. Le richieste devono essere inviate all’indirizzo biglietteria@sabvolley.it entro le 18 di venerdì 5 gennaio.

SAB Volley Legnano-Pallavolo Don Colleoni 3-0 (25-13, 25-14, 25-20)

SAB Volley Legnano: Degradi 11, Bartesaghi 1, Lussana (L), Pencova 10, Cumino, Ogoms ne, Mingardi 22, Martinelli 6, Coneo 8, Cecchetto (L), Caracuta. All. Pistola.

Pallavolo Don Colleoni: Comotti, Giacomel (L), Montanari 2, Colombo 8, Rota, Gallizioli 8, Fiore ne, Facchinetti ne, Pinto 3, Perata 1, Vigani, Baldassarre 5. All. Dall’Angelo.

Arbitri: Ugolotti e Nava.

Note: Spettatori 50 circa. SAB: battute vincenti 10, battute sbagliate 9, attacco 40%, ricezione 38%-31%, muri 9, errori 20. Don Colleoni: battute vincenti 5, battute sbagliate 8, attacco 21%, ricezione 39%-23%, muri 1, errori 17.