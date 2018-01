Trovato il cadavere di Enrico Maccari

È stato trovato oggi dalla polizia di Milano il corpo di Enrico Maccari, il manager varesino e residente in Svizzera di cui non si avevano più notizie dalla notte di Natale.



Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in un appartamento di Milano.

L’allarme era scattato dopo che i quattro figli avevano avvisato le forze dell’ordine.

L’uomo, 55 anni, aveva da poco cambiato lavoro in un ruolo apicale di un’azienda svizzera e aveva una relazione con una donna di origini francesi. Originario di Ferrera di Varese, risiedeva a Giubiasco, nel Bellinzonese.

L’auto di Maccari era stata ritrovata a Milano il 29 dicembre, in viale Monza, all’angolo con via Fratelli Pozzi, non distante dall’appartamento dove è stato ritrovato il corpo.