Truffa del falso nipote, arrestata una ragazza di 21 anni

La Polizia cantonale, in collaborazione con la Polizia Intercomunale del Piano ha arrestato ieri a Tenero, nel Locarnese, una 21enne cittadina polacca residente all’estero nell’ambito di una truffa del falso nipote.

La giovane donna è stata fermata da agenti della Polizia cantonale poco prima delle 16. Il suo ruolo era quello di recuperare le somme di denaro presso i truffati.

«L’arresto della 21enne è stato effettuato grazie alla preziosa collaborazione di una cittadina, la quale accortasi della possibile truffa ha avvisato immediatamente la polizia e ha permesso così di arrestare la donna. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Nicola Respini».

La polizia cantonale, a proposito di truffe, ricorda consigli di prevenzione per questo genere di truffa:

– Siate sempre diffidenti quando non riconoscete subito un presunto parente al telefono. Fategli delle domande alle quali solo i veri familiari sono in grado di rispondere correttamente.

– Non citate mai il nome dei vostri parenti al telefono.

– Specificate che in casi d’emergenza dovete dapprima consultarvi con qualcun altro e interrompete subito la conversazione telefonica. Poi contattate un parente che conoscete bene e di cui vi fidate e con lui/lei verificate le informazioni.

– Non consegnate mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti! Se desiderare regalare qualcosa ad un parente, allora fatelo sempre di persona.

– Non date a nessuno informazioni sui vostri averi, né su quelli che tenete in casa né su quelli che avete in banca.

– Se una chiamata vi sembra sospetta, informate subito la polizia, telefonando al 117 (numero d’emergenza).