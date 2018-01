U2: due date a Milano nel 2018

Live Nation è lieta di annunciare oggi le date in Europa del tour degli U2, eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour. Dopo la partenza a Tulsa (Oklahoma) il prossimo 2 maggio il tour toccherà il Vecchio Continente con una prima data a Berlino il 31 agosto, per poi spostarsi a Colonia, Parigi, Madrid, Copenaghen, Amburgo, Amsterdam, Milano con due show al Forum d’Assago l’11 e il 12 ottobre, Manchester e Londra.

Saranno previsti, inoltre, show a Dublino e Belfast, che segnano un ‘ritorno a casa’ per la band (tutti i dettagli saranno annunciati a breve).

Dopo l’acclamato The Joshua Tree Tour dell’anno scorso, l’ eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour vedrà gli U2 tornare nelle arene per continuare l’avventura musicale intrapresa con iNNOCENCE + eXPERIENCE Tour nel 2015.

Il nuovo tour segue la recente pubblicazione del 14° album in studio della band, Songs of Experience. Come il disco, che ha debuttato alla posizione #1 della classifica Billboard, può essere considerato una sorta di ‘seguito’ dell’album Songs of Innocence uscito nel 2014, così l’eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour diviene una sorta di ‘sequel’ del tour precedente, molto acclamato dalla critica (secondo Rolling Stone ha ridefinito la concezione di tour nelle arene per sempre, mentre il New York Times lo ha nominato come il tour più bello del 2015). La nuova produzione esplorerà le ultimissime novità in campo tecnologico: con un palco visibile a 360°, l’ eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour avrà moltissime aree in cui la band canterà spostandosi, un impianto audio all’avanguardia e uno schermo LED ad altissima definizione (con una risoluzione superiore di 9 volte a quella dello schermo presente nel tour del 2015).

I biglietti per la leg europea dell’eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour degli U2 saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 26 gennaio 2018 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati (sarà possibile acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per persona). Gli iscritti al fan club U2.com avranno l’opportunità di acquistare i biglietti in anticipo a partire dalle ore 10.00 di giovedì 18 gennaio fino alle ore 17.00 di sabato 20.

Inoltre, i fan che hanno pre-ordinato l’album Songs of Experience, prima del 30 novembre 2017 e negli store che hanno preso parte all’iniziativa, avranno l’opportunità di partecipare alla pre-sale degli show in Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Italia, Irlanda e Olanda. I fan riceveranno un codice speciale che consentirà loro l’accesso per partecipare alla prevendita limitata dei biglietti a partire dalle ore 9.00 di lunedì 22 gennaio fino alle ore 17:00 di mercoledì 24 gennaio (l’acquisto del biglietto non è garantito e si possono acquistare fino a un massimo di 2 biglietti per persona).

Gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it potranno accedere alla pre-sale a partire dalle ore 9.00 di giovedì 25 gennaio 2018 fino alle ore 17:00 dello stesso giorno.

Il tour degli U2 “eXPERIENCE + Innocence” è prodotto da Live Nation Global Touring.

eXPERIENCE + iNNOCENCE 2018

CALENDARIO COMPLETO

DATA CITTA’ VENUE

NORD AMERICA

2 maggio Tulsa, OK BOK Center

4 maggio St. Louis, MO Scottrade Center

7 maggio San Jose, CA SAP Center

8 maggio San Jose, CA SAP Center

11 maggio Las Vegas, NV T-Mobile Arena

12 maggio Las Vegas, NV T-Mobile Arena

15maggio Los Angeles, CA The Forum

16 maggio Los Angeles, CA The Forum

22 maggio Chicago, IL United Center

23 maggio Chicago, IL United Center

26 maggio Nashville, TN Bridgestone Arena

28 maggio Atlanta, GA Infinite Energy Arena

5 giugno Montreal, QC Bell Centre

6 giugno Montreal, QC Bell Centre

9 giugno Uniondale, NY NYCB Live

13 giugno Philadelphia, PA Wells Fargo Center

14 giugno Philadelphia, PA Wells Fargo Center

17 giugno Washington, DC Capital One Arena

18 giugno Washington, DC Capital One Arena

21 giugno Boston, MA TD Garden

22 giugno Boston, MA TD Garden

25 giugno New York, NY Madison Square Garden

26 giugno New York, NY Madison Square Garden

29 giugno Newark, NJ Prudential Center

UK, IRLANDA & EUROPA

31 agosto Berlino, DE Mercedes-Benz Arena In vendita dal 26/1.

4 settembre Colonia, DE Lanxess Arena In vendita dal 26/1.

8 settembre Parigi, FR AccorHotels Arena In vendita dal 26/1.

9 settembre Parigi, FR AccorHotels Arena In vendita dal 26/1.1

6 settembre Lisbona, PT Altice Arena In vendita dal 26/1.

20 settembre Madrid, ES WiZink Arena In vendita dal 26/1.

29 settembre Copenhagen, DK Royal Arena On sale 29-Jan.

3 ottobre Amburgo, DE Barclaycard Arena In vendita dal 26/1.

7 ottobre Amsterdam, NL Ziggo Dome In vendita dal 26/1.

11 ottobre Milano, IT Mediolanum Forum In vendita dal 26/1.

12 ottobre Milano, IT Mediolanum Forum In vendita dal 26/1.

19 ottobre Manchester, UK Manchester Arena In vendita dal 26/1.

Il tour farà tappa anche a Dublino e Belfast con date di prossimo annuncio.