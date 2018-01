Ultimo weekend per le lucine di Leggiuno, tutte le informazioni

Ultimo fine settimana per ammirare le lucine di Leggiuno. Il grande allestimento ha aperto i battenti l’8 dicembre e chiuderà il 7 gennaio. Questo è dunque l’ultimo weekend per far visita al paese, dove il campanile, l’ oratorio, il bosco incantato (con ingresso di 150 persone per volta, questo prevede un po’ di attesa) e la casa del Signor Betti vi aspettano.

Le lucine vengono accese dal lunedì al venerdì dalle 18:30 alle 23:00, nei giorni festivi e prefestivi, dalle 18:00 alle 24:00.

Il centro del paese è chiuso al traffico ma gli organizzatori hanno pensato a delle navette per il trasporto nei giorni festivi e e prefestivi che vi permetteranno di parcheggiare la macchina a pochi chilometri di distanza, valida per il Parcheggio Usag (P1) e il Parcheggio scuole Medie Leggiuno (P2). Ci sono comunque altri parcheggi a disposizione – qui trovate la mappa dei Parcheggi

Venerdì 5 e sabato 6 gennaio, alle 17, sarà possibile assistere allo spettacolo dei ragazzi dell’Oratorio.

Sono a disposizione casette che vendono cioccolata e vin brulè, oltre alla tazza dedicata alla manifestazione.

In occasione delle decorazioni natalizie di Leggiuno, la Trattoria per Bacco e il ristorante La vecchia fontana mettono a disposizione dei menù speciali.

Tutte le informazioni su http://www.lucineleggiuno.it/