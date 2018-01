Umberto Eco, al grande scrittore una scuola della città

Via libera della Giunta comunale alla proposta di intitolare l’Istituto Comprensivo Statale di piazza Sicilia a Umberto Eco. Prosegue dunque la procedura per dedicare un luogo significativo della città a una delle personalità più importanti del panorama intellettuale italiano.

Accostare il nome del grande scrittore e semiologo a una scuola è l’idea arrivata alla Giunta direttamente dal Consiglio d’Istituto dell’ICS di piazza Sicilia 2, che ha approvato una propria delibera lo scorso ottobre, e ha trovato il parere assolutamente favorevole del Comune di Milano che, il 2 novembre 2016, iscrisse il nome di Umberto Eco al Famedio: “Filosofo, critico, saggista, scrittore e semiologo (…) – si legge nella motivazione – è stato un intellettuale straordinario, una figura di grande rilievo nel panorama nazionale e internazionale, un uomo che ha saputo portare il prestigio della cultura italiana nel mondo. (…) Nel corso degli anni insegnò anche in numerosi atenei americani, inglesi, brasiliani e francesi e ricevette 41 lauree honoris causa da università europee e americane, fino al ritiro nel 2007. (…) Il suo ultimo progetto editoriale, “La nave di Teseo”, fu un passaggio di testimone a nuove generazioni di intellettuali, in un percorso, quello della cultura, che non si ferma mai”.

Il provvedimento di parere favorevole sull’intitolazione approvato dalla Giunta verrà ora trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.