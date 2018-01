Un albero nel nome di Anna Frank per il girono della Memoria delle scuole

Nella mattina di lunedì 29 gennaio si è svolto nel giardino della scuola primaria di Sumirago la cerimonia di ricordo della Shoah. Come già negli anni passati, è stato piantato un albero in onore di Anna Frank.

«Abbiamo voluto dedicarlo a questa ragazza-simbolo perché, qualche mese fa il suo bel volto è stato vilmente utilizzato su una rozza figurina creata per insultare gli avversari di una squadra di calcio – raccontano l’assessore Fernanda Pozzi e la maestra Rita Tibiletti -. Tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria, a seguito di letture e visione di filmati, hanno preparato degli elaborati presentati durante la cerimonia e poi appesi agli alberi del nostro “Giardino della memoria”».

Erano presenti il sindaco e gli assessori dell’amministrazione comunale e i rappresentanti dell’Associazione genitori.

«È importante per noi, per la nostra comunità, il nostro comune, dare risalto all’iniziativa in quanto Sumirago e in particolare Caidate sono stati più volte citati, nelle cronache di tv e giornali, come il paese in cui sono presenti gruppi xenofobi di estrema destra – spiegano -. Ebbene ci siamo anche noi cittadini di oggi e di domani: la nostra scuola e le istituzioni presenti sono e saranno sempre un presidio di democrazia dove insegnare e rendere concreti i principi di uguaglianza e rispetto delle persone sanciti dalla Costituzione».