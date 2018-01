Un annullo filatelico per il Convegno sulle barche d’epoca

Poste Italiane dedica uno speciale annullo filatelico al Convegno sulle imbarcazioni d’epoca “Tra legno ed acqua”, giunto alla quinta edizione.

Nato nel 2013 ad opera dell’Associazione Vele d’Epoca Verbano, l’evento è ormai un punto di riferimento nazionale per tutti gli appassionati di nautica classica e prevede interventi di armatori, cantieristi, scrittori, fotografi, giornalisti e direttori di musei provenienti da tutta Italia.

Sarà possibile ottenere lo speciale timbro, che raffigura una barca a vela stilizzata, con vela aurica (un tipo di armo ormai in disuso) presso lo spazio filatelico temporaneo di Poste Italiane che sarà allestito sabato 27 gennaio, dalle 8.00 alle 14.00, nella hall del Palace Grand Hotel di Varese, in via Luciano Manara 11.

Per l’occasione saranno utilizzati i francobolli, emessi nel 2013, dedicati alle barche classe Dinghy, ma saranno ovviamente disponibili tutte le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane, quali folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Nei sessanta giorni successivi alla manifestazione l’annullo sarà depositato presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Varese 1 in via del Cairo 1, per soddisfare le richieste dei collezionisti. Trascorso tale periodo il piastrino filatelico sarà depositato presso il Museo della Comunicazione di Roma.