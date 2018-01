Un aperitivo con i candidati del Movimento 5 Stelle

Un appuntamento per conoscere i candidati e dare un contributo per la campagna elettorale.

E’ questo che organizza il Movimento 5 Stelle per venerdì 26 gennaio.

L’appuntamento è alle 18.30 presso la Rava e la Fava in via Milano 4 a Busto Arsizio dove gli attivisti pentastellati si ritroveranno per un aperitivo con gli 8 candidati provinciali per le prossime elezioni regionali , i 4 candidati per la Camera dei Deputati e i 4 candidati per il Senato.