Un bando per writers: preparate la bomboletta

Safety Group, azienda di Gallarate che si occupa di sicurezza sul lavoro, bandisce un concorso per la realizzazione di opera artista murale nell’area esterna della propria struttura, con l’intento di valorizzare questa espressione d’arte come forma comunicativa in materia di prevenzione.

Il concorso è aperto a tutti, autori singoli o associati, che hanno passione per i colori, per l’arte e vogliono contribuire alla comunicazione/cultura in materia di prevenzione e protezione.

L’opera sarà realizzata su muro interno al giardino di safety, superficie pari a mq 50 (parete 10 mt X 5 mt) che si affaccia sulla area utilizzata per i corsi di addestramento pratici in materia di prevenzione (es. corsi antincendio, attrezzature, etc.).

Possibilità di presentare i bozzetti fino a 30 marzo 2018. Inviare descrizione dell’opera, tecnica e modalità realizzazione, materiale e attrezzature necessarie, nonché tempistiche di realizzazione.

La commissione interna di safety valuterà le proposte e pubblicherà la graduatoria entro il 15 aprile.

Il vincitore sarà premiato con un importo pari a € 500,00.

Il costo di tutto il materiale per realizzare l’opera sarà a carico di Safety Contact srl.

Tutti i partecipanti al concorso saranno premiati e avranno la possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso antincendio e pronto soccorso.

Inoltre l’artista vincitore sarà coinvolto in un percorso formativo in materia di prevenzione e nello specifico all’utilizzo in sicurezza dell’attrezzature e dei dispostivi di protezione (trabattello, imbracatura, prodotti per realizzazione graffito).

Ogni concorrente/gruppo potrà presentare la propria proposta con le modalità descritte di seguito:

Riepilogo tempistiche:

30 marzo 2018: termine presentazione progetto

15 aprile: termine pubblicazione graduatoria

maggio 15: realizzazione opera

Qui il regolamento e il bando di iscrizione in pdf (clicca qui).