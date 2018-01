Un gran galà in blu per la fondazione sacra Famiglia

Si è svolta sabato pomeriggio in un clima di festa e sentita partecipazione la giornata di volontariato da parte di tutti i partecipanti alla serata del Gran Galà in Blu #bluecarpet organizzata dall’Associazione Articolo Tre Varese con Confconsumatori Varese.

I componenti delle tre squadre formate da politici, giornalisti e polizia locale del comune di Varese hanno trascorso ore meravigliose tra amici insieme agli ospiti della Fondazione Sacra Famiglia a Cocquio Trevisago.

«Una festa per tutti in cui c’è stato un interscambio reciproco di doni del cuore- sottolinea Emanuela Romeo, Presidente dell’Associazione Articolo Tre di Varese ed operatrice della struttura- sono molto felice di questa giornata che oltre a concludere nel migliori dei modi il Gran Galà dello scorso novembre apre nuove prospettive per altri momenti di volontariato condiviso come quello di ieri pomeriggio».