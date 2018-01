Un gruppo di cittadini indice l'”assemblea della memoria e della vergogna”

In risposta alle pesanti parole usate su Facebook dal sindaco di Gazzada Schianno Cristina Bertuletti un gruppo di cittadini ha deciso di indire un’Assemblea pubblica, per venerdì 2 febbraio alle ore 20.30, presso l’ex oratorio di Gazzada in Via Italia libera, 77.

“Giornata della memoria e della vergogna” recita il titolo del volantino che spiega: “La vergogna per le leggi razziali, la vergogna per una guerra di immani catastrofi, la vergogna per i campi di sterminio, ed oggi la vergogna dell’insulto per i patrioti e i martiri dei campi di sterminio”.

Aprirà l’incontro Ester Maria De Tomasi, figlia del partigiano e deportato politico Sergio.