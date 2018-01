Un martedì sera con il consiglio comunale

Martedì sera torna a riunirsi il consiglio comunale di Busto Arsizio. L’assise civica è convocata per le 21 nella Sala Esagonale di Palazzo Gilardoni.

Saranno 22 i punti all’ordine del giorno. Tra questi spicca la proposta della giunta comunale per la centrale unica di committenza con il comune di Gallarate e la modifica al regolamento delle commissioni consiliari.

In elenco anche numerose interrogazioni che spaziano dal regolamento per le società sportive ai trasporti pubblici, passando per il Palaginnastica, gli ascensori del cimitero e il bike sharing.