Un “passaporto” speciale per i “cercatori di luppoli”

Centoquarant’anni di storia sono un traguardo importante, da condividere con tutti gli amici e festeggiare in un modo speciale. Il Birrificio Angelo Poretti (BAP), la cui “prima cotta” effettuata dal fondatore risale al giorno di Santo Stefano del 1877, è pronto a lanciare un’iniziativa tutta varesina.

Il passaporto di #140annidiluppoli

Il BAP ha infatti selezionato un elenco di sessanta locali che hanno sede nella Città Giardino nei quali sarà distribuito ai clienti uno speciale “passaporto”. Gli appassionati di Poretti lo possono ritirare e successivamente ottenere i timbri consumando (almeno) una birra in ognuno dei locali coinvolti (elenco e mappa in fondo all’articolo).

Chi completerà la raccolta dei 60 timbri entro il prossimo 25 maggio riceverà in premio una felpa creata per l’occasione. Ma sono previsti premi anche per chi non completerà tutto il passaporto: chi avrà degustato una Poretti in almeno 20 locali riceverà una maglietta, chi invece toccherà almeno quota 40 avrà diritto a una borsa esclusiva. I premi saranno a disposizione al “Negozio del Birrificio” di via Olona 103 a Induno Olona.

VareseNews affiancherà il BAP in questo gioco lungo cinque mesi: nei giorni scorsi vi abbiamo già chiesto quali sono i locali in cui siete abituati a sorseggiare i vostri luppoli prediletti (grazie per le vostre indicazioni!). Da qui in avanti vi porteremo in alcuni di essi per raccontarvi le storie nate intorno a un boccale “targato Varese”.

E poi vi chiediamo un’ulteriore aiuto: il rapporto tra i varesini (e varesotti) e il Birrificio Angelo Poretti è da sempre molto stretto. Inviateci qualche testimonianza fotografica del vostro legame con la birra della Valganna: brindisi, bottiglie d’epoca, insegne, boccali, magliette e tutto quanto fa #140annidiluppoli! Le pubblicheremo in uno spazio apposito!

PS: per inviare il materiale potete scrivere alla e-mail marketing@varesenews.it, alla pagina Facebook del nostro giornale o ancora attraverso WhatsApp al numero 335/7876883 (in questo caso diteci anche il vostro nome). Vi aspettiamo!

I 60 LOCALI

Frozen, Village, La Terrazza, Regondel, Tunne, Ripoli La Griglieria, Gallery Bar, Good Mood Cooking, Cortiletto, Bar Alquati, Caffe Biffi, Tricot Cafe, Ristoramte Orchidea, Locaubriaca, Premiata Pizz Della Motta, Bar Rossini, Il Birbante, Te Capi, Officina Del Tram, Cugis Bar, Trediciotto, Il Melograno, Hotel Ristorante Bologna, Free Time, La Vecchia Varese, Vineria Del Croce Otto, Cafè Cattaneo, Ultimo, Balthazar, Bar Alfredo, Pizzeria La Paranza, Cuba 1954, Antico Borgo, La Taverna Del Gusto, La Premiata Gnoccheria, Il Veliero, Konrad Cafe, Round Cafe, Chiosco La Darsena, Civico Cento Bis, Bar Luisa, Bar Cairoli, La Vecchia Cantina, Rosso Espresso, Bar Social, Bar Ella, Spitz, Rosso Espresso Industry, Bar Della Piazzetta, Bowling Varese, Scacco Matto, Il Delfino Blu, La Nuova Uvarara, Il Cafferino, Pasticceria Albiati, Romagnam, Il Cavedio, La Piazza Cafe, Dome Cafe, Linea 88, Geg, Pasticceria Pirola.

A seguire la mappa con tutti i locali coinvolti.