Un the con l’Antico Borgo e lo scrittore Marco Marcuzzi

Riprende l’attività culturale dell’associazione Borgo antico con il suo format di punta, il “The con l’autore”.

L’appuntamento è per domenica 28 gennaio alle 16, al caffè Lucioni di Castiglione Olona. Ospite lo scrittore Marco Marcuzzi con il suo ultimo libro, “Squillo di morte a Maccagno”, Macchione editore, e con la sua musica.

Musica e letteratura per una serata “mista”, una scelta che sarà il filo conduttore del 2018 per l’attiva associazione castiglionese: «Abbiamo chiuso il nostro quarto anno di attività culturale propio con una serata mista, in cui abbiamo ospitato un libro ed una mostra fotografia – dice Ugo Marelli, presidente dell’associazione – L’idea è piaciuta molto e questa sarà la novità del 2018, , tanto è vero che nei prossimi mesi, ma non vogliamo rivelare nulla in anticipo, le serate che stiamo organizzando saranno di questo tipo. Incominciando proprio da quella del 28 gennaio».